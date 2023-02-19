Росія може отримувати нелетальну військову допомогу від Китаю, - ЗМІ

Про це повідомили в NBC News із посиланням на чотирьох американських чиновників.

Джерела ствердили, що нині допомога Китаю РФ більш відчутна, дарма що раніше в КНР уже повторювали російські кампанії дезінформації про війну проти України.

Офіційні особи відмовилися надати деталі щодо нелетальної військової допомоги, але сказали, що це може включати спорядження для весняного наступу, наприклад форму або навіть бронежилети.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони зняли це зі столу", - повідомило обізнане джерело.

Державний секретар Ентоні Блінкен і головний дипломат Китаю Ван І зустрілися 18 лютого після Мюнхенської конференції з безпеки, і свідома особа стверджує, що така допомога РФ була "суттєвою темою розмови". Блінкен та інші офіційні особи США на конференції ділилися інформацією про китайську допомогу Росії із союзниками та партнерами.