Росія може отримувати нелетальну військову допомогу від Китаю, - ЗМІ
Посадовці США стверджують, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети
Про це повідомили в NBC News із посиланням на чотирьох американських чиновників.
Джерела ствердили, що нині допомога Китаю РФ більш відчутна, дарма що раніше в КНР уже повторювали російські кампанії дезінформації про війну проти України.
Офіційні особи відмовилися надати деталі щодо нелетальної військової допомоги, але сказали, що це може включати спорядження для весняного наступу, наприклад форму або навіть бронежилети.
"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони зняли це зі столу", - повідомило обізнане джерело.
Державний секретар Ентоні Блінкен і головний дипломат Китаю Ван І зустрілися 18 лютого після Мюнхенської конференції з безпеки, і свідома особа стверджує, що така допомога РФ була "суттєвою темою розмови". Блінкен та інші офіційні особи США на конференції ділилися інформацією про китайську допомогу Росії із союзниками та партнерами.
- Нагадаємо, 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 28 січня британський політолог Шерр повідомив, що Китай перекладає відповідальність за війну проти України на НАТО й потребує сильної РФ, щоб присмирити США.
- Пізніше журналісти The Wall Street Journal ствердили, що, попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе