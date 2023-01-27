У Білому домі заявили, що дали зрозуміти китайцям: не час підтримувати РФ

Про це заявив під час телефонного брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми дали чітко зрозуміти китайцям, що зараз – не час підтримувати Росію. Ми продовжуємо вести ці розмови з китайцями", - зауважив Кірбі на прохання прокоментувати повідомлення про поставки в РФ китайської нелетальної допомоги.

Він наголосив, що в Вашингтоні налаштовані переслідувати організації, які порушують санкції.

Військово-морські сили Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії у лютому проведуть спільні навчання.

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