У Білому домі заявили, що дали зрозуміти китайцям: не час підтримувати РФ
США стежать, аби Пекін не надавав Росії будь-якої підтримки у її війні з Україною
Про це заявив під час телефонного брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Ми дали чітко зрозуміти китайцям, що зараз – не час підтримувати Росію. Ми продовжуємо вести ці розмови з китайцями", - зауважив Кірбі на прохання прокоментувати повідомлення про поставки в РФ китайської нелетальної допомоги.
Він наголосив, що в Вашингтоні налаштовані переслідувати організації, які порушують санкції.
- Військово-морські сили Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії у лютому проведуть спільні навчання.
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