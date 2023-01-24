ПАР, Китай і Росія проведуть спільні військові навчання
Військово-морські сили Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії у лютому проведуть спільні навчання
Про це інформує Сіньхуа.
За даними міноборони ПАР, навчання "Мосі II" відбудуться в Дурбані та Річардс-Бей у провінції Квазулу-Наталь. Вони проходитимуть з 17 по 27 лютого. У навчаннях візьмуть участь понад 350 південноафриканських солдатів.
"Заплановані навчання принесуть користь усім залученим країнам, оскільки покращать сумісність морських систем та спільних систем реагування на катаклізми, а також розвинуть морську співпрацю та виконають вправи з протидії піратству", - заявив міністр оборони ПАР Санді Модізе.
Перші навчання з російськими та китайськими військово-морськими силами ПАР провела у листопаді 2019 року в Кейптауні.
- 23 січня США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану.
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