ПАР, Китай і Росія проведуть спільні військові навчання

Про це інформує Сіньхуа.

За даними міноборони ПАР, навчання "Мосі II" відбудуться в Дурбані та Річардс-Бей у провінції Квазулу-Наталь. Вони проходитимуть з 17 по 27 лютого. У навчаннях візьмуть участь понад 350 південноафриканських солдатів.

"Заплановані навчання принесуть користь усім залученим країнам, оскільки покращать сумісність морських систем та спільних систем реагування на катаклізми, а також розвинуть морську співпрацю та виконають вправи з протидії піратству", - заявив міністр оборони ПАР Санді Модізе.

Перші навчання з російськими та китайськими військово-морськими силами ПАР провела у листопаді 2019 року в Кейптауні.

23 січня США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану.