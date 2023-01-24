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Майже 8 тис. солдат й 150 літаків: США та Ізраїль проводять найбільші в історії військові навчання

24 січня, 2023 вiвторок
05:42
Світ США Ізраїль

У понеділок, 23 січня, США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану

Про це повідомляє CNN.

У навчаннях під назвою Juniper Oak візьмуть участь 100 американських літаків – винищувачі, бомбардувальники й літаки-заправники – та 42 ізраїльських. До навчань також буде залучена ударна група авіаносця ВМС США "Джордж Буш", яка охоплюватиме всі сфери ведення бойових дій, включно з космічною і радіоелектронною боротьбою.

Зазначається, що це найбільші в історії американсько-ізраїльські військові навчання.

Керує ними Центральне командування США, до них залучено майже 6500 американських військовослужбовців та більш як 1100 ізраїльських.

Навчання триватимуть на тлі напружених відносин між США та Іраном. Адміністрація президента Джо Байдена запровадила санкції проти Тегерана після жорстокого придушення протестів у країні та страт їхніх учасників. Переговори щодо нової ядерної угоди також зайшли в глухий кут.

Відзначимо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу послідовно займає жорстку позицію щодо Тегерана та обіцяє після приведення до присяги нового уряду "зірвати спроби Ірану отримати ядерну зброю".

  • Нагадаємо, у середині січня в Україні повідомили про домовленість щодо передачі Ізраїлем технологій розумного оповіщення про ракети та дрони.
  • А в середині січня стало відомо, що США передають Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі.

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Ізраїль
Іран
США
Військові новини
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