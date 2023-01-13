В Україні повідомили про домовленість щодо передачі Ізраїлем технологій розумного оповіщення про ракети та дрони
Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії
Про це заявив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук у Медіацентрі Україна – Укрінформ.
"Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - сказав Корнійчук.
- 21 листопада 2022 року Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети.
- 6 грудня стало відомо, що Америка та Ізраїль спільно розроблятимуть лазерну протиракетну зброю.
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