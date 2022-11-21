Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на голову Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі у Бахрейні.

Як повідомляє державна медіакорпорація "Кан", поки що немає жодних вказівок на те, що йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

Проте більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.

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