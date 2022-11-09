Про це сказав міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, передає The Jerusalem Post.

"Очевидно, що, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику щодо постачання озброєння Україні, неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони", - наголосив Ганц.

Міністр укотре заявив, що Ізраїль продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу та медичне обладнання, але не летальне озброєння.

"Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не маємо забувати, що за Україною стоїть НАТО", - додав чиновник.

Ізраїльський військовий, майор ЦАХАЛ Віктор Верцнер в ефірі "Еспресо" у червні висловив думку, що система ППО "Залізний купол" не буде ефективною для України, оскільки може вирішувати лише локальні задачі.

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