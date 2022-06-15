"Залізний купол" не буде ефективною системою ППО для України, - ізраїльський військовий Верцнер

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що тиск на владу Ізраїлю щодо постачання Україні зброї потрібно продовжувати. Українська сторона продовжує наполягати на постачанні ізраїльської зброї, ми ж робимо все можливе щодо цього питання в самому Ізраїлі. На мою думку, в нас все-таки щось вийде. Оскільки зрушення є. Все більше політиків та військових в Ізраїлі говорять про допомогу Україні", - пояснив Верцнер.

Верцнер наголосив, що не потрібно вимагати від Ізраїлю системи ППО "Залізний купол". Адже, на його думку, така система ППО може вирішити лише локальні задачі на українському театрі бойових дій.

"На мою думку, не потрібно робити акцент на ізраїльські системи ППО. Ізраїльська система ППО "Залізний купол" зможе вирішувати лише локальні задачі в Україні через вартість та кількість батарей, які потрібно, щоб закрити небо над Україною. Я б наполягав на постачанні таких систем, як Spike Nlos, які можуть знищувати ворожу техніку на відстані 30 км. Ця зброя дуже суттєво може допомогти українцям на даний час", - додав Верцнер.

15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та заявив, що більше не прийматиме біженців. 21 березня спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни. А 29 травня Міністр імміграції Ізраїлю заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.

Також у кінці травня Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив постачати Україні протитанкові ракети, які виготовляють в Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією.

7 червня посол України Євген Корнійчук різко розкритикував поведінку Ізраїлю у ситуації війни Росії проти України та зажадав від Ізраїлю суттєвішої допомоги

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