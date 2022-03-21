Ізраїль спростить умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни
Єврейським біженцям, які виїжджають з України, планують дозволити летіти до Ізраїлю, перш ніж вони підтвердять право на імміграцію
Про це повідомляє HAARETZ.
21 березня Єврейське агентство в Ізраїлі оголосило про плани скасувати велику частину бюрократії.
Іммігранти, які прибувають до Ізраїлю відповідно до законодавства повинні отримати сертифікат на дозвіл, перш ніж приземлитися в країні. Щоб отримати такий документ, вони повинні надати докази свого єврейського коріння, чи то через свідоцтво про народження та шлюб, чи інші способи, наприклад, листи від рабинів.
Тепер, з огляду на пом’якшувальні обставини, біженцям з України буде дозволено вилетіти до Ізраїлю до завершення цього тривалого процесу.
"Якщо раніше цей процес займав два-три тижні, то тепер нам знадобиться лише чотири-п’ять днів перевірки даних, перш ніж дозволити їм сісти на рейси та продовжити процес в Ізраїлі", - сказав Яаков Хагоель, в.о. Єврейського агентства.
Також біженцям можна сідати на рейси на основі простого доказу їх єврейства, наприклад, коли вони в минулому брали участь у програмах в Ізраїлі, які проводять такі організації, як Birthright, Masa або Nativ.
Якщо ж іммігранти не зможуть пізніше підтвердити єврейське коріння, то вони розглядатимуться як інші українські туристи та зможуть перебувати в Ізраїлі максимум три місяці.
Наразі, на рейси до Ізраїлю чекають 4,5 тисячі кандидатів.
- Нагадаємо, 14 березня влада Ізраїлю через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і велику кількість біженців запровадила спеціальні електронні дозволи для в'їзду до країни. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в'їзд біженців з України.
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