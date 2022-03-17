До Ізраїлю не пустять лише тих, хто раніше порушував візовий режим, решті в'їзд дозволять, - посол про спецдозволи для українців
14 березня влада Ізраїлю через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і велику кількість біженців запровадила спеціальні електронні дозволи для в'їзду до країни. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб порядкувати в'їзд біженців з України
Про це він написав у Facebook.
"Ізраїль не скасував дію угоди про безвізовий в'їзд для туристів. Просимо заповнити анкету та отримати дозвіл на виїзд - тимчасовий захід, запроваджений на два тижні з метою в'їзду біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю", - повідомив Бродський.
За його словами, відмовлять у праві в'їзду в країну лише тим, хто раніше порушив візовий режим і перебував в Ізраїлі незаконно. Питання про заповнення форми, а також про квоти на прибуття біженців розглянуть через два тижні.
"Тим часом статус біженця зможуть отримати ті, хто не має права на репатріацію (повернення на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав), але хто має близьких родичів в Ізраїлі", - додав посол.
- Нагадаю, Литва готова прийняти українських біженців у депутатському готелі.
- США виділять понад $186 млн для допомоги українським біженцям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе