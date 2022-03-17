До Ізраїлю не пустять лише тих, хто раніше порушував візовий режим, решті в'їзд дозволять, - посол про спецдозволи для українців

Про це він написав у Facebook.



"Ізраїль не скасував дію угоди про безвізовий в'їзд для туристів. Просимо заповнити анкету та отримати дозвіл на виїзд - тимчасовий захід, запроваджений на два тижні з метою в'їзду біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю", - повідомив Бродський.



За його словами, відмовлять у праві в'їзду в країну лише тим, хто раніше порушив візовий режим і перебував в Ізраїлі незаконно. Питання про заповнення форми, а також про квоти на прибуття біженців розглянуть через два тижні.



"Тим часом статус біженця зможуть отримати ті, хто не має права на репатріацію (повернення на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав), але хто має близьких родичів в Ізраїлі", - додав посол.







Нагадаю, Литва готова прийняти українських біженців у депутатському готелі.

США виділять понад $186 млн для допомоги українським біженцям.