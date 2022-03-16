Литва готова прийняти українських біженців у депутатському готелі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.



Після 18 березня уряд поінформує про кількість місць і розмістить там українців.



Канцелярії Сейму доручили за необхідності запропонувати зміни до законодавства, якщо з юридичною стороною питання виникнуть проблеми.



Нагадаємо,​ п​резидент Литви Ґітанас Науседа оголосив надзвичайний стан через повномасштабний напад РФ на Україну​.​