Литва готова прийняти українських біженців у депутатському готелі
До 18 березня депутати Сейму, які готові тимчасово надати біженцям виділені їм номери-квартири, мають сповістити про це відповідний відділ - канцелярію парламенту
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Після 18 березня уряд поінформує про кількість місць і розмістить там українців.
Канцелярії Сейму доручили за необхідності запропонувати зміни до законодавства, якщо з юридичною стороною питання виникнуть проблеми.
Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа оголосив надзвичайний стан через повномасштабний напад РФ на Україну.
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