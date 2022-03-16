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США виділять понад $186 млн для допомоги українським біженцям

16 березня, 2022 середа
10:33
біженці з України Ентоні Блінкен

Уряд Сполучених Штатів надасть понад $186 мільйонів гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад трьох мільйонів біженців з України

Про це повідомляє у заяві державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Це забезпечить подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнить щедрість сусідніх країн, які приймають і підтримують біженців", - йдеться у заяві.

Також Блінкен закликав припинити війну Росії проти України, а також Росію сприяти безперешкодному гуманітарному доступу та безпечному виїзду для тих, хто прагне залишити міста.

"Поставки гуманітарної допомоги повинні продовжуватися без перешкод, а гуманітарні працівники повинні мати безпечний прохід для надання допомоги тим, хто її потребує", - додав держсекретар США.

За його словами, Сполучені Штати є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні,  надавши майже $293 мільйони гуманітарної допомоги з кінця лютого.

  • Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен черговий раз висловив підтримку Україні і наголосив, що наша незалежна країна існуватиме набагато довше ніж Володимир Путін.

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Ентоні Блінкен
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