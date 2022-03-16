США виділять понад $186 млн для допомоги українським біженцям

Про це повідомляє у заяві державний секретар США Ентоні Блінкен.



"Це забезпечить подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнить щедрість сусідніх країн, які приймають і підтримують біженців", - йдеться у заяві.



Також Блінкен закликав припинити війну Росії проти України, а також Росію сприяти безперешкодному гуманітарному доступу та безпечному виїзду для тих, хто прагне залишити міста.



"Поставки гуманітарної допомоги повинні продовжуватися без перешкод, а гуманітарні працівники повинні мати безпечний прохід для надання допомоги тим, хто її потребує", - додав держсекретар США.



За його словами, Сполучені Штати є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні, надавши майже $293 мільйони гуманітарної допомоги з кінця лютого.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен черговий раз висловив підтримку Україні і наголосив, що наша незалежна країна існуватиме набагато довше ніж Володимир Путін.