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Війна з Росією: хроніка
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Незалежна Україна існуватиме набагато довше ніж Путін, - держсекретар США Блінкен

16 березня, 2022 середа
01:44
війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен черговий раз висловив підтримку Україні і наголосив, що наша незалежна країна існуватиме набагато довше ніж Володимир Путін

Про це повідомляє CNN.

За словами Блінкена, США намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань в Україні.

"По-перше, Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше ніж Володимир Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане. Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо - обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія. Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію",- сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Україна
Володимир Путiн
російська агресія
війна
США
Ентоні Блінкен
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