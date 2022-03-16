Незалежна Україна існуватиме набагато довше ніж Путін, - держсекретар США Блінкен

Про це повідомляє CNN.



За словами Блінкена, США намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань в Україні.



"По-перше, Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше ніж Володимир Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане. Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо - обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія. Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію",- сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

14 березня держсекретар США Ентоні Блінкен стримано відреагував на обстріл Яворівського полігону, який знаходиться за 20 км до кордону з НАТО.