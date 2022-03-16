Незалежна Україна існуватиме набагато довше ніж Путін, - держсекретар США Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен черговий раз висловив підтримку Україні і наголосив, що наша незалежна країна існуватиме набагато довше ніж Володимир Путін
Про це повідомляє CNN.
За словами Блінкена, США намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань в Україні.
"По-перше, Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше ніж Володимир Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане. Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо - обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія. Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію",- сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
- 14 березня держсекретар США Ентоні Блінкен стримано відреагував на обстріл Яворівського полігону, який знаходиться за 20 км до кордону з НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе