Держсекретар США Блінкен відреагував на обстріл Яворівського полігону за 20 км до кордону з НАТО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Ми засуджуємо ракетний удар Росії по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові, недалеко від кордону України з Польщею. Жорстокість повинна припинитись", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.



Яворівський полігон, який обстріляли вранці 13 березня з повітря, знаходиться за 20 км до українського-польського кордону. Польща є країною ЄС і НАТО.

Нагадаємо, 13 березня під ранок ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова.

по Яворівському полігоні біля Львова. 14 березня президент України Володимир Зеленський знову закликав НАТО закрити небо над нашою державою і наголосив, що це питання часу, коли російські ракети впадуть на територію Альянсу.

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