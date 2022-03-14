Держсекретар США Блінкен відреагував на обстріл Яворівського полігону за 20 км до кордону з НАТО
Держсекретар США Ентоні Блінкен стримано відреагував на обстріл Яворівського полігону, який знаходиться за 20 км до кордону з НАТО
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ми засуджуємо ракетний удар Росії по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові, недалеко від кордону України з Польщею. Жорстокість повинна припинитись", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter.
Яворівський полігон, який обстріляли вранці 13 березня з повітря, знаходиться за 20 км до українського-польського кордону. Польща є країною ЄС і НАТО.
- Нагадаємо, 13 березня під ранок ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова.
- 14 березня президент України Володимир Зеленський знову закликав НАТО закрити небо над нашою державою і наголосив, що це питання часу, коли російські ракети впадуть на територію Альянсу.
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