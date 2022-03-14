У 20 км від кордону з НАТО померли 35 людей. Якщо ви не закриєте небо, то це питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, внаслідок обстрілу Яворівського полігону, який знаходиться у 20 км від кордону з ЄС і НАТО, загинуло 35 людей.



"Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло загрожувати території РФ. І всього лише у 20 км звідти - кордони НАТО. В минулому році я чітко попереджав лідерів НАТО, що якщо не буде жорстких санкцій, то Росія піде війною. Ми були праві. Якщо ви не закриєте небо, то це питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, на домівки громадян країн НАТО", - президент України Володимир Зеленський.



Нагадаємо, 13 березня під ранок ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова.

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