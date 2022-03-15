Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців

Про це повідомили на офіційному сайті посольства України в Ізраїлі.



На сайті йдеться про те, що відтепер прибуття до Ізраїлю та посадка на рейси буде здійснюватись лише за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю.



Українці, що подають заявку на приїзд до Ізраїлю, повинні заповнити електронну заявку на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю.



Крім того, якщо українець чи українка бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, останній зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети.

Зокрема Посольство України в Ізраїлі рекомендує українцям перед поїздкою в Ізраїль врахувати, що Ізраїль більше не приймає біженців з України.



Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів також не можуть безперешкодно в’їхати в країну.



Урядом Ізраїлю визначені пріоритетні категорії осіб, що можуть в’їхати в Ізраїль за певних умов. Зокрема це подружжя/діти громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз'єднання сім'ї з громадянами Ізраїлю; члени сімей Ізраїльтян першої лінії спорідненості; нові репатріанти та особи , які мають єврейське коріння.