Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Варшава та Краків вичерпали свої можливості і більше не прийматимуть біженців з України , - Держприкордонслужба

Варшава та Краків вичерпали свої можливості і більше не прийматимуть біженців з України , - Держприкордонслужба

11 березня, 2022 п'ятниця
21:31
війна з Росією біженці

Разом два польських міста надали притулок для близько 300 тис. українців, що втікали від війни

Про це у Телеграм повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Еспресо.TV.

"Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, Польща прийняла закон про підтримку українських біженців

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польща
Варшава
біженці
Краків
Читайте також:
3 березня, 2022 четвер
Російський олігарх Дерипаска прогнозує трирічну жорстку кризу в РФ та пропонує перенести столицю до Сибіру
Эммануель Макрон
10 березня, 2022 четвер
Макрон виступив проти початку процедури вступу України до ЄС через війну
Амуніція росіян
11 березня, 2022 п'ятниця
"Друга армія світу": у мережі з'явились фото "сучасної" амуніції російських окупантів
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.93
  • EUR
    Купівля 32.47
    Продаж 34.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 березня
22:57
Deutsche Bank згортає діяльність у Росії
22:50
У Держспецв'язку дали 5 порад, як користуватись інтернетом під час війни
22:42
Ексклюзив
Сергій Рахманін
Дезертирство, втрати, знекровлення армії – ось чому Росії потрібні нові сили у вигляді білорусів, – нардеп Сергій Рахманін
22:26
Інтернаціональний легіон
До Інтернаціонального легіону захисників України вже долучилися добровольці з 52 країн, - Міноборони
22:15
Запорізька АЕС
Окупанти зробили на Запорізькій АЕС військову базу. Відео
22:10
Ексклюзив
Чалий
Росія формально не оголошувала війну Україні, це означає, що їхні військові не підпадають під захист Женевських конвенцій, – Валерій Чалий
22:06
Ірина Верещук
Росія заблокувала гумкоридори з Ізюму, Маріуполя, Волновахи та кількох точок Київщини, - Верещук
22:06
Аеропорт Івано-Франківськ
Росія практично зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків
22:04
Порошенко
Порошенко: Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна
22:03
Оновлено
Миколаїв
Російські окупанти масово обстрілюють Миколаїв. Відео
21:31
Інфографіка
Укрпошта
Укрпошта відновила доставку з маркетплейсів та онлайн-магазинів: працюють більш ніж 4700 відділень
21:21
мародер
В Ірпені спіймали 26 мародерів, тепер вони ритимуть окопи та прибиратимуть вулиці. Відео
21:05
Рада ЄС
ЄС може ухвалити четвертий пакет санкцій проти Росії вже у неділю. Які саме вони будуть
20:59
Дмитро Кулеба
Жодного прогресу, - Кулеба про переговори з Росією
20:39
YouTube починає блокування каналів російських державних медіа по всьому світу, - Федоров
20:34
Трюдо чітко заявив Зеленському, що НАТО не закриє небо над Україною
20:19
пшениця
Напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі, - ООН
20:09
British American Tobacco
Одна із найбільших тютюнових компаній світу йде з російського ринку
20:01
Порошенко
Закупівлі зброї, бронежилетів для бійців та дипломатичний фронт: Петро Порошенко розповів, чим займається з початку російського вторгнення
19:42
Житомир обстріл
Росія може посилити ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі, - Генштаб ЗСУ
19:23
долар
США заборонили ввезення доларових банкнот до РФ
18:57
Харків обстріл
На Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей, - начальник Слідчого управління Нацполіції області
18:48
Оновлено
Іван Федоров
Окупанти, ймовірно, викрали мера Мелітополя, - Офіс президента
18:35
путін лукашенко
Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
18:30
Чорнобильська АЕС
На ЧАЕС оновили запаси дизпалива для аварійного електроживлення частини станції, - держінспекція
18:30
Максим Криштоп
Про плани повномасштабного російського вторгнення в Україну знали ще з січня. Полонений льотчик розповів про злочинні накази керівництва РФ
18:27
Маріуполь
За 12 діб блокади в Маріуполі загинуло 1582 мешканців, - міськрада
18:22
Байден в Білому домі
Байден оголосив нові санкції США проти Росії: заборона імпорту товарів та нових інвестицій
17:52
Марина Порошенко
На залізничному вокзалі Києва працює волонтерський центр для допомоги евакуйованим громадянам – Марина Порошенко
17:50
алкоголь водка
США заборонять імпорт алкоголю та морепродуктів з Росії, - Білий дім
17:49
Валерій Іванович Московець
Під обстрілами загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ
17:42
Мар’ян Кушнір
Журналіст "Радіо Свобода" отримав контузію під Києвом
17:38
Діти в укриттях
Чужих дітей не буває: прикордонники закликали пильно стежити за малюками на кордонах
17:19
Олексій Арестович
Не дайте втягнути себе у війну, вона вам не потрібна. Ми за 15 днів знищили більш ніж 12 тис. росіян, - Арестович звернувся до білорусів
17:13
Туреччина
Туреччина переміщує своє посольство з Києва до Чернівців
17:13
Мінекономіки, Міністерство економіки України
Мінекономіки запустило програму з допомоги перенесення потужностей підприємств на західну Україну
16:58
Розвідка опублікувала список морпіхів, які вчиняють терор проти українців
16:55
Instagram
У Росії припинить працювати соцмережа Instagram
16:53
Вагітна жінка з розбомбленого пологового в Маріуполі народила дівчинку
16:52
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує нові санкції проти Росії, - очільниця Єврокомісії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV