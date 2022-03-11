Варшава та Краків вичерпали свої можливості і більше не прийматимуть біженців з України , - Держприкордонслужба
Разом два польських міста надали притулок для близько 300 тис. українців, що втікали від війни
Про це у Телеграм повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Еспресо.TV.
"Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Польща прийняла закон про підтримку українських біженців
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