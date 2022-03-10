Легальний статус та грошова допомога: Польща прийняла закон про підтримку українських біженців
Польща прийняла закон про підтримку українських біженців, який урегульовує питання щодо легальності перебування біженців.
За ухвалення документа проголосували 439 депутатів Сейму, 12 були проти, троє утрималися, передає "Укрінформ".
Спецзакон передбачає надання біженцям з України ідентифікаційного коду (PESEL), їх перебування у Польщі визнаватиметься легальним упродовж 18 місяців. Вони зможуть легально працевлаштуватись, отримають доступ до безкоштовної медицини. Українські учні та студенти матимуть змогу навчатися у школах та університетах.
Завдяки новому закону особи та організації, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога виплачуватиметься максимально упродовж 60 днів. Польська держава також виплатить одноразову допомогу біженцям з України з розрахунку 300 злотих (2,1 тис. грн) на одну особу.
У державному банку BGK буде створено спецфонд, з якого фінансуватиметься допомога для України. Крім того, у бюджеті РП буде створено цільовий резерв.
Водночас спецзакон посилює кримінальну відповідальність за торгівлю людьми та сутенерство, скоєні під час війни в Україні.
За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого до країни прибуло вже близько 1,4 млн біженців з України.
- Нагадаємо, ЄС виділив €500 млн на допомогу біженцям з України.
- За даними ООН, з України з початку нової агресії Росії виїхали понад 1,7 мільйона громадян. Переважно – це жінки, діти та люди похилого віку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе