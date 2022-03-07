З початку вторгнення РФ в Україну до Європи виїхало понад 1,7 млн українських біженців, - ООН
Понад 1,7 млн українських біженців виїхали до країн Центральної Європи від початку вторгнення РФ в Україну 24 лютого
Про це повідомило агентство ООН у справах біженців, передає Reuters.
Польща, яка має найбільшу українську громаду в Центральній Європі, прийняла понад 1 мільйон біженців з України з моменту початку війни 24 лютого.
"Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, яких війна вигнала зі своїх домівок", - повідомила польська прикордонна служба.
Загалом 1 735 068 цивільних осіб - переважно жінки та діти - наразі перетнули західний кордон України із Центральною Європою.
За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якщо російська агресія в Україні продовжить, Європа може прийняти до 5 мільйонів українських біженців.
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