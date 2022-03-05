З правом проживання мінімум на рік: ЄС виділяє €500 млн на допомогу біженцям з України

Про це вона написала у Twitter.



"ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 млн євро для допомоги біженцям, і на цьому тижні ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", - зазначила фон дер Ляєн.



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