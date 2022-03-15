Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Нова Зеландія прийме 4 тисячі українських біженців

Нова Зеландія прийме 4 тисячі українських біженців

15 березня, 2022 вiвторок
09:23
війна з Росією Нова Зеландія

У Новій Зеландії прийняли програму "Спеціальна політика щодо України на 2022 рік", яка дозволяє прийняти в країні близько 4 тисяч членів сімей українських біженців

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Нової Зеландії.

Програма дозволить народженим в Україні громадянам Нової Зеландії та жителям країни привозити членів своєї української сім'ї, чиї життя знаходяться в небезпеці через військову агресію Росії та війну.

"Це найбільша спеціальна категорія віз, яку ми встановили за останні десятиліття для підтримки міжнародних гуманітарних зусиль, і, поряд з додатковим фінансуванням гуманітарної діяльності в розмірі 4 мільйонів доларів, про який також було оголошено, це доповнює ряд заходів, які ми вже зробили для реагування на погіршення ситуації в Україні", – заявив міністр імміграції Кріс Фаафой.

Спеціальна політика щодо України на 2022 рік діятиме протягом року і дозволить приблизно 1600 громадянам і жителям Нової Зеландії, які народилися в Україні, надати фінансову підтримку членам сім'ї та найближчим родичам, щоб вони змогли приїхати в Нову Зеландію для своєї безпеки, отримавши дворічну візу. Українські біженці матимуть право на роботу або право на навчання в країні, якщо їм 18 років або менше.

  • Нагадаємо, Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, вперше без рішення Ради Безпеки ООН.
  • Раніше також повідомляли, що Берлін закликав українських біженців не приймати пропозиції грошей або проживання на головному вокзалі через побоювання, що їх можуть заманити до примусової проституції чи інших форм торгівлі людьми.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Нова Зеландія
біженці
Читайте також:
збили російський літак
14 березня, 2022 понедiлок
Повітряні сили України очистили небо від 8 "пташок" окупантів
Володимир Омелян
14 березня, 2022 понедiлок
Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 29.72
  • EUR
    Купівля 32.17
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 березня
10:53
Щодня під обстрілами російських окупантів гине 5 дітей: Офіс генпрокурора назвав кількість жертв і поранених серед дітей
10:42
Польща ЄС
До Києва на зустріч з Зеленським їдуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії
10:41
Київ війна
Віталій Портников: Без єдності не буде перемоги
10:27
окупант
Війська РФ не дозволяють провести "зелений коридор" із Чернігова, - ОВА
10:20
нафта
Ціни на нафту впали до 100 доларів за барель
10:14
Ексклюзив
окупація Криму
Олексій Панич: Три найважливіші помилки Заходу у розумінні Росії
10:08
вагон
УЗ розпочинає націоналізацію російських вагонів на території України
09:54
ЗСУ
"Окупанти ходять по квартирах, відшукують колишніх силовиків": боєць херсонської ТрО про ситуацію в місті
09:54
ворожа техніка
РФ втратила понад 13 500 військових, 1279 бронемашин, 404 танки, 81 літак і 95 гелікоптерів за час масштабної війни, – Генштаб ЗСУ
09:38
Ірина Верещук
Верещук: на 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації цивільних
09:31
Зеленський
Добровільна сплата єдиного податку і скасування перевірок : Зеленський розповів про податкову реформу
09:29
Окупанти обстріляли дитячий інтернат у Рубіжному на Луганщині: загинуло четверо людей
08:40
Яхта Абрамовича
Іспанія арештувала яхту російського олігарха вартістю $140 млн, - ЗМІ
08:22
Ексклюзив
ворожа техніка
Орки злякалися 2,5 тис. одиниць стрілецької зброї на руках у містян і втекли з Конотопа, – Семеніхін про перемовини з російськими окупантами
08:16
Поїзди не зупинятимуться: станцію метро "Лук'янівська" пошкодило вибуховою хвилею (ФОТО)
08:08
Харків обстріл
Семеро загиблих та троє врятованих: харківські рятувальники за минулу добу 34 разів виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів
07:49
евакуація з Гостомеля та Бучі
Зелені коридори на Сумщині: звідки вивозитимуть людей
07:23
Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує бомбити критичну інфраструктуру: що відомо на 6 ранку
07:03
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
Є загроза висадки морського десанту на узбережжі Чорного моря, але ми до цього готові – голова Одеської ОВА
06:57
Хімічна зброя
Росія планує застосувати хімічну зброю, щоб звинуватити Україну, – Міноборони Британії
06:41
Світовий банк
Світовий банк виділить Україні додаткові майже $200 млн
06:16
ЧАЕС
Електропостачання на ЧАЕС відновлене після ще одного пошкодження лінії окупантами - МАГАТЕ
06:13
Оновлено
У Києві пролунали вибухи у трьох районах, багато пошкоджень, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)
05:41
Епіфаній
Епіфаній: Вбивати російського окупанта – це не гріх
05:27
Євробачення
Україна таки візьме участь у Євробаченні
04:34
Японія
Японія розширила санкції проти Росії
01:58
генерал Дмитро Марченко
"У селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до міста", - керівник оборони Миколаєва
01:49
Володимир Зеленський
Страшний сон Росії. Армія РФ - один з головних постачальників техніки для нашого війська, - Зеленський
01:35
Володимир Зеленський
Скасування перевірок, 2% податку для усіх, ФОПам – добровільна сплата. Президент озвучив перші кроки податкової реформи в Україні
01:16
вертоліт
Ліквідовано літак, 4 гелікоптери та крилату ракету окупантів, - Повітряні сили ЗСУ
00:57
Генштаб ЗСУ
Під Маріуполем знищили 150 російських військових та 10 одиниць техніки, розбили розвідгрупу під Авдіївкою, на півдні розстріляли підрозділи морської піхоти, - Генштаб ЗСУ
00:39
іноземний легіон
Зеленський надав безвіз іноземцям, що допомагають Україні у війні з Росією
00:19
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
Чоловік Світоліної вибив російського тенісиста з першої стрічки світового рейтингу
2022, понедiлок
14 березня
23:59
танк
На Запоріжжі у окупантів втрати на напрямку Василівка - Пологи, - очільник ОВА
23:50
Христо Грозєв
Путін розуміє, що програє війну і піде або на жахливу ескалацію, або на компроміс, - Bellingcat
23:42
Іван Федоров
Викрадений мер Мелітополя перебуває в Луганську, - Запорізька ОВА
23:21
російські полонені
Росія перестане бути сильним "гарантом" у регіональних конфліктах, - очільник CIT
23:10
США та Китай
США висловили занепокоєння прихильностю Китаю до РФ та попередили про санкції та ізоляцію
22:54
Українська ППО
Система ППО з початку повномасштабного вторгнення збила 45 повітряних цілей, - Залужний
22:51
Кирил Путін
Християни світу відрікаються від Кирила й РПЦ через підтримку агресії Путіна в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV