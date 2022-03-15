Нова Зеландія прийме 4 тисячі українських біженців

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Нової Зеландії.

Програма дозволить народженим в Україні громадянам Нової Зеландії та жителям країни привозити членів своєї української сім'ї, чиї життя знаходяться в небезпеці через військову агресію Росії та війну.

"Це найбільша спеціальна категорія віз, яку ми встановили за останні десятиліття для підтримки міжнародних гуманітарних зусиль, і, поряд з додатковим фінансуванням гуманітарної діяльності в розмірі 4 мільйонів доларів, про який також було оголошено, це доповнює ряд заходів, які ми вже зробили для реагування на погіршення ситуації в Україні", – заявив міністр імміграції Кріс Фаафой.

Спеціальна політика щодо України на 2022 рік діятиме протягом року і дозволить приблизно 1600 громадянам і жителям Нової Зеландії, які народилися в Україні, надати фінансову підтримку членам сім'ї та найближчим родичам, щоб вони змогли приїхати в Нову Зеландію для своєї безпеки, отримавши дворічну візу. Українські біженці матимуть право на роботу або право на навчання в країні, якщо їм 18 років або менше.

Нагадаємо, Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, вперше без рішення Ради Безпеки ООН.

Раніше також повідомляли, що Берлін закликав українських біженців не приймати пропозиції грошей або проживання на головному вокзалі через побоювання, що їх можуть заманити до примусової проституції чи інших форм торгівлі людьми.