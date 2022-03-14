Берлін попередив українських біженців про небезпеку торгівлі людьми

Про це йдеться на офіційному сайті міста.



"Зверніть увагу, що на головному вокзалі Берліна можуть діяти злочинці, які намагаються скористатися ситуацією, в якій опинилися біженці від війни. Поліція посилила свою присутність на головному вокзалі, щоб забезпечити вашу безпеку", - йдеться у повідомленні.



Усіх, кому потрібна допомога або житло, закликають пройти до намету "Welcome Hall Land Berlin" на Вашингтонплац перед головним вокзалом.



Також зазначається, що дітей та молодь без супроводу ніколи не розміщують безпосередньо в приватних будинках, їх спочатку реєструють у центрі первинного прийому. У місті створено мобільну групу захисту дітей і молоді, яку можна впізнати за їхніми червоними жилетами з логотипом "мобільна команда захисту дітей/молоді".



Видання Reuters зазначає, що коли на початку цього місяця з України до Німеччини почали прибувати перші біженці, багато німців приходили на вокзал, щоб запросити їх додому. Міністерство внутрішніх справ заявило, що до минулого четверга по всій країні було запропоновано 300 000 приватних будинків.



Але тепер влада радить людям, які мають вільну кімнату, реєструвати свою допомогу на скоординованих вебсайтах, а не звертатися до біженців після прибуття.



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