Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії. Вперше без рішення Ради Безпеки ООН
"Якби у нас була більш дієва Рада безпеки, ми взагалі б не зіткнулися з такою проблемою", – сказала прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.
Нова Зеландія готує санкції проти Росії і вперше запровадить їх без рішення Радбезу ООН. Про це повідомляє Reuters, - інформує Еспресо.TV.
Уряд Нової Зеландії у понеділок заявив про намір подати законопроєкт, що дозволить ввести санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення до України. Коли він буде ухвалений, Нова Зеландія вперше введе санкції проти іншої країни в індивідуальному порядку.
Досі Нова Зеландія могла застосовувати санкції тільки тоді, коли їх вводила Рада безпеки ООН. Оскільки Росія має право вето, Радбез ООН не зможе ухвалити відповідне рішення, а тому Новій Зеландії знадобились законодавчі зміни.
"Якби у нас була більш дієва Рада безпеки, ми взагалі б не зіткнулися з такою проблемою", – сказала прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.
За її словами, закон дозволить заморозити російські активи у Новій Зеландії, заборонить російським громадянам і компаніям переказувати гроші й активи під юрисдикцію Нової Зеландії, щоб сховати їх. Закон також заборонятиме супер'яхтам, суднам і літакам з Росії заходити у територіальні води або повітряний простір Нової Зеландії.
- Нагадаємо, Росію виключили з Ради держав Балтійського моря.
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- Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.
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