Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії. Вперше без рішення Ради Безпеки ООН

Нова Зеландія готує санкції проти Росії і вперше запровадить їх без рішення Радбезу ООН. Про це повідомляє Reuters, - інформує Еспресо.TV.



Уряд Нової Зеландії у понеділок заявив про намір подати законопроєкт, що дозволить ввести санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення до України. Коли він буде ухвалений, Нова Зеландія вперше введе санкції проти іншої країни в індивідуальному порядку.



Досі Нова Зеландія могла застосовувати санкції тільки тоді, коли їх вводила Рада безпеки ООН. Оскільки Росія має право вето, Радбез ООН не зможе ухвалити відповідне рішення, а тому Новій Зеландії знадобились законодавчі зміни.

"Якби у нас була більш дієва Рада безпеки, ми взагалі б не зіткнулися з такою проблемою", – сказала прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.



За її словами, закон дозволить заморозити російські активи у Новій Зеландії, заборонить російським громадянам і компаніям переказувати гроші й активи під юрисдикцію Нової Зеландії, щоб сховати їх. Закон також заборонятиме супер'яхтам, суднам і літакам з Росії заходити у територіальні води або повітряний простір Нової Зеландії.

Нагадаємо, Росію виключили з Ради держав Балтійського моря.

Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.

Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.

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