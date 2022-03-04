Центробанк, SWIFT, нафта та оборонні товари: Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії

Про це йдеться у повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії.



Також Швейцарія заборонила операції з Центробанком Росії та приєдналася до санкцій ЄС, зокрема відключення семи банків Росії від SWIFT.



Експорт усіх товарів подвійного призначення в Росію тепер заборонено незалежно від їх кінцевого використання або кінцевого користувача. Крім цього, заборонено експорт товарів, які можуть сприяти розвитку сектора оборони та безпеки Росії.



Швейцарія заборонила експорт до Росії деяких товарів та послуг нафтового сектора, не дозволяється експорт деяких товарів та технологій, які можуть використовуватися в авіації та космічній галузі.



Уряд Швейцарії заборонив надавати державне фінансування чи фінансову допомогу для торгівлі чи інвестицій у Росії. Інші обмежувальні заходи у фінансовому секторі стосуються цінних паперів, кредитів та приймання депозитів.



Швейцарія наголосила, що застосування цих санкцій сумісне з нейтралітетом країни.

Нагадаємо, напередодні ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.

Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.

28 лютого Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти росіян, причетних до вторгнення Москви в Україну, і запевнила, що заморозить їх активи.