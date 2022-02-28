Швейцарія введе проти РФ усі санкції, запроваджені ЄС

Про це заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Reuters.



"З огляду на військову інтервенцію Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада прийняла рішення прийняти пакети санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого", - йдеться в повідомленні.



Швейцарія також запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які вступили в силу негайно.



"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме допомогу людям, які втекли до Польщі", - заявили в швейцарському урядіє



Зазначається, що 27 лютого президент Ігнаціо Кассіс заявив, що "вельми ймовірно", що Швейцарія буде слідувати лінії ЄС.



Швейцарія пройшла звивстий шлях між проявом солідарності із Заходом у зв’язку з серйозним порушенням Москвою міжнародного права, і збереженням свого традиційного нейтралітету, який, за її словами, може зробити її потенційним посередником.



Нагадаємо, напередодні ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.

Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.