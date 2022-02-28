Швейцарія введе проти РФ усі санкції, запроваджені ЄС
Швейцарія підтримає санкції Євросоюзу проти росіян, причетних до вторгнення Москви в Україну, і заморозить їхні активи
Про це заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Reuters.
"З огляду на військову інтервенцію Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада прийняла рішення прийняти пакети санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого", - йдеться в повідомленні.
Швейцарія також запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які вступили в силу негайно.
"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме допомогу людям, які втекли до Польщі", - заявили в швейцарському урядіє
Зазначається, що 27 лютого президент Ігнаціо Кассіс заявив, що "вельми ймовірно", що Швейцарія буде слідувати лінії ЄС.
Швейцарія пройшла звивстий шлях між проявом солідарності із Заходом у зв’язку з серйозним порушенням Москвою міжнародного права, і збереженням свого традиційного нейтралітету, який, за її словами, може зробити її потенційним посередником.
- Нагадаємо, напередодні ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків.
- Також 26 лютого країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.
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