ЄС заморожує європейські активи Путіна і Лаврова

Про це повідомляє Reuters.



Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції ЄС проти Росії за вторгнення в Україну вводяться тепер і проти представників держави - Путіна та Лаврова. За її словами, ці особи "несуть відповідальність за смерть невинних людей в Україні та за топтання міжнародної системи. Ми, як європейці, цього не приймаємо".



"Рішення проти Путіна та його високого дипломата Сергія Лаврова відбулося після того, як представники 27 країн-членів ЄС домовилися про нову хвилю заходів - вже другу на цьому тижні - для того, щоб вразити еліту Росії та зірвати операції 70% банківської системи країни", - передає видання.



Як заявив один з високопоставлених дипломатів ЄС, російські лідери можливо не мають надто великих активів у Європі, проте це є дуже важливим політичним сигналом.



Водночас верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Путін став третім світовим лідером, після президента Сирії Башара аль-Асада та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підпав під санкції Євросоюзу.



Раніше у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв про замороження активів Путіна і Лаврова. Він зауважив, що у цьому пакеті санкцій немає заборони на видачу віз.





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