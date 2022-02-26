ЄС заморожує європейські активи Путіна і Лаврова
Країни Європейського Союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції ЄС проти Росії за вторгнення в Україну вводяться тепер і проти представників держави - Путіна та Лаврова. За її словами, ці особи "несуть відповідальність за смерть невинних людей в Україні та за топтання міжнародної системи. Ми, як європейці, цього не приймаємо".
"Рішення проти Путіна та його високого дипломата Сергія Лаврова відбулося після того, як представники 27 країн-членів ЄС домовилися про нову хвилю заходів - вже другу на цьому тижні - для того, щоб вразити еліту Росії та зірвати операції 70% банківської системи країни", - передає видання.
Як заявив один з високопоставлених дипломатів ЄС, російські лідери можливо не мають надто великих активів у Європі, проте це є дуже важливим політичним сигналом.
Водночас верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Путін став третім світовим лідером, після президента Сирії Башара аль-Асада та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підпав під санкції Євросоюзу.
Раніше у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв про замороження активів Путіна і Лаврова. Він зауважив, що у цьому пакеті санкцій немає заборони на видачу віз.
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