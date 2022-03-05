​​​​​​​Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила Росію з організації

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації європейських професійних футбольних ліг.



Організація ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу асоціації через військову агресію Росії на території України.



Асоціація висловила солідарність з усіма постраждалими людьми в Україні. Європейські ліги також висловили сподівання на нормалізацію ситуації в країні.



Рішення про виключення стосується РПЛ (Російську Прем'єр-лігу) та ФНЛ (Футбольна національна ліга). Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.



Відтепер будь-які гравці, які грали у Росії, можуть односторонньо розірвати контракти та переходити в інші команди, не виконуючи своїх зобов'язань перед клубами з РФ.



Російські ліги входили до асоціації з 2007 року.

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