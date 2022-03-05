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​​​​​​​Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила Росію з організації

5 березня, 2022 субота
00:15
Спорт ЦСКА

​​​​​​​Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації європейських професійних футбольних ліг.

Організація ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу асоціації через військову агресію Росії на території України.

Асоціація висловила солідарність з усіма постраждалими людьми в Україні. Європейські ліги також висловили сподівання на нормалізацію ситуації в країні.

Рішення про виключення стосується РПЛ (Російську Прем'єр-лігу) та ФНЛ (Футбольна національна ліга). Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.

Відтепер будь-які гравці, які грали у Росії, можуть односторонньо розірвати контракти та переходити в інші команди, не виконуючи своїх зобов'язань перед клубами з РФ.

Російські ліги входили до асоціації з 2007 року.

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