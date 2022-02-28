ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх змагань
ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії від будь-яких міжнародних змагань
Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.
Російські команди не зможуть брати участь у будь-яких турнірах, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА. Це Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, чемпіонат світу з футболу, чемпіонат Європи і т.д.
Російський футбол повністю ізолювали від світу через військову агресію в сторону України.
Відсторонення росіян від УЄФА та ФІФА надає їм змогу включати у свої чемпіонати клуби та стадіони з невизнаних країн і територій. Тепер у чемпіонаті Росії є великий шанс побачити клуби з "Л/ДНР" і Криму.
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