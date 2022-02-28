ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх змагань

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.



Російські команди не зможуть брати участь у будь-яких турнірах, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА. Це Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, чемпіонат світу з футболу, чемпіонат Європи і т.д.



Російський футбол повністю ізолювали від світу через військову агресію в сторону України.



Відсторонення росіян від УЄФА та ФІФА надає їм змогу включати у свої чемпіонати клуби та стадіони з невизнаних країн і територій. Тепер у чемпіонаті Росії є великий шанс побачити клуби з "Л/ДНР" і Криму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb