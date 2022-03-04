Росію виключили з Ради держав Балтійського моря

Про це йдеться на сайті Ради, - інформує Еспресо.TV.



Члени Ради держав Балтійського моря (CBSS) – Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз – вирішили відсторонити Росію від подальшої участі в діяльності Ради через неспровоковану й незаконну війну, яку зараз веде Росія проти України, українського народу та влади країни, - сказано у повідомденні.



"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в рамках СГБ. Росія є одним із співзасновників Ради і досі відігравала активну роль", – сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт, яка зараз очолює співпрацю CBSS.



Норвегія головує в Раді з липня 2021 року.



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