Ізраїль прихистить 100 000 українських євреїв, - міністр імміграції

Про це пише The Daily Telegraph.

Видання пише, що так міністр хоче переконати українських євреїв, що Ізраїль є привітною країною. У розмові з журналістами вона поділилась, що її власний досвід біженця змусив її прийняти таке рішення.

"Моя мета - 100 000 цього року, а 20 000 фактично вже тут",- сказала вона.

За даними видання, в Україні проживає основне єврейське населення, яке перед початком війни нараховувало 400 000 людей, і включає президента країни Володимира Зеленського. Громада в основному базується у великих містах, таких як Дніпро, Київ та Одеса, але низка єврейських сімей також потрапила в пастку через бойові дії в селах на Сході України.

"Як ви знаєте, багато біженців, які прибули до Ізраїлю, це жінки з дітьми та без чоловіків, оскільки чоловікам заборонено виїжджати з України. Ми бачили людей похилого віку у великій кількості. Ми також бачили, як багато тих, хто пережив Голокост, приїжджають до Ізраїлю без родини",- сказала міністерка.

Видання зазначає, що коли почалася війна, Ізраїль зіткнувся з хвилею критики за те, що встановив обмеження на кількість неєврейських біженців, які він прийматиме, і вимагав від українців готівкової застави в розмірі близько 2000 фунтів стерлінгів. Згодом позиції політиків змінились. Тамано-Шата каже, що вона хоче переконати українських євреїв, що Ізраїль є привітною країною і може запропонувати їм більше, ніж країни ЄС, такі як Німеччина, яка також приймає велику кількість єврейських біженців.

"Я можу вас запевнити, що ми безпечна країна – так, у нас є виклик безпеці, ми боремося з терором, і це нелегко. І все-таки перебуваючи в Ізраїлі, ви виходите на вулицю вночі і люди почуваються в безпеці. І це тепле суспільство. Якщо вам потрібна допомога, просто поговоріть з людьми на вулиці, люди люблять допомагати", - додала вона.

15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців.

21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.

19 квітня результати опитування інституту демократії свідчили, що 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.

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