Ізраїль прихистить 100 000 українських євреїв, - міністр імміграції
Міністр імміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року
Про це пише The Daily Telegraph.
Видання пише, що так міністр хоче переконати українських євреїв, що Ізраїль є привітною країною. У розмові з журналістами вона поділилась, що її власний досвід біженця змусив її прийняти таке рішення.
"Моя мета - 100 000 цього року, а 20 000 фактично вже тут",- сказала вона.
За даними видання, в Україні проживає основне єврейське населення, яке перед початком війни нараховувало 400 000 людей, і включає президента країни Володимира Зеленського. Громада в основному базується у великих містах, таких як Дніпро, Київ та Одеса, але низка єврейських сімей також потрапила в пастку через бойові дії в селах на Сході України.
"Як ви знаєте, багато біженців, які прибули до Ізраїлю, це жінки з дітьми та без чоловіків, оскільки чоловікам заборонено виїжджати з України. Ми бачили людей похилого віку у великій кількості. Ми також бачили, як багато тих, хто пережив Голокост, приїжджають до Ізраїлю без родини",- сказала міністерка.
Видання зазначає, що коли почалася війна, Ізраїль зіткнувся з хвилею критики за те, що встановив обмеження на кількість неєврейських біженців, які він прийматиме, і вимагав від українців готівкової застави в розмірі близько 2000 фунтів стерлінгів. Згодом позиції політиків змінились. Тамано-Шата каже, що вона хоче переконати українських євреїв, що Ізраїль є привітною країною і може запропонувати їм більше, ніж країни ЄС, такі як Німеччина, яка також приймає велику кількість єврейських біженців.
"Я можу вас запевнити, що ми безпечна країна – так, у нас є виклик безпеці, ми боремося з терором, і це нелегко. І все-таки перебуваючи в Ізраїлі, ви виходите на вулицю вночі і люди почуваються в безпеці. І це тепле суспільство. Якщо вам потрібна допомога, просто поговоріть з людьми на вулиці, люди люблять допомагати", - додала вона.
- 15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців.
- 21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.
- 19 квітня результати опитування інституту демократії свідчили, що 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.
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