44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання, - опитування інституту демократії

Про це The Washington Post.



За даними видання, раніше Ізраїль відмовив у в'їзді біженцям із Сирії, Судану, Еритреї та інших країн, охоплених війною. Палестинцям, які стали біженцями під час створення Ізраїлю, відмовляють у праві на повернення.



Наразі Ізраїль обмежив кількість неєврейських біженців, які можуть прийняти, до 5000, але дозволив необмеженій кількості українців, які мають родичів в Ізраїлі, залишатися до тих пір, поки бойові дії не вщухнуть. Згідно з опитуванням Ізраїльського інституту демократії минулого місяця, лише 44 відсотки ізраїльтян стверджують, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.



Тим, хто не може претендувати на громадянство Ізраїлю, видають туристичні візи і не дозволяють працювати або отримувати доступ до соціальних пільг. Поки уряд не оголосив про довгострокові плани на випадок, якщо війна затягнеться.



Ізраїль також схвалив бюджет у розмірі 6,5 мільйонів доларів для прийому 100 тисяч єврейських українських іммігрантів. Це поширюється на будь-кого, хто може довести, що має принаймні одну бабусю чи дідуся єврея.



Цього місяця міністр інтеграції Пніна Тамано-Шата повідомила, що уряд готується приймати від 6 до 10 тис. українців на місяць і до 50 тис. до кінця липня.



Видання повідомляє, що суспільний резонанс викликала заява міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед про обмеження кількості неєврейських біженців. Нинішня політика досі забороняє в'їзд до країни українським біженцям, які не мають зв'язку з Ізраїлем.



Серед тих, хто виступає за те, щоб Ізраїль проявив більше співчуття, є президент України Володимир Зеленський, який порівнював українських біженців з євреями, які рятувалися від нацистських переслідувань під час Другої світової війни. Видання зазначає, що Зеленський є частиною громади євреїв в Україні, яка налічує близько 200 000 людей.



20 березня Володимир Зеленський звернувся до влади Ізраїлю. Він критикував Ізраїль, який відхиляє запити України на отримання військового обладнання, та його нейтральну позицію як посередника між Києвом і Москвою. "Байдужість вбиває", – сказав Зеленський у промові.

Нагадаємо, Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що безвізовий режим для українців Ізраїль відмінив відразу після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Ізраїльські політики та імміграційні аналітики кажуть, що, маючи більше особистих зв’язків і більше можливостей для інтеграції хвиля українських іммігрантів має більше шансів на успіх в Ізраїлі. Очікується, що високотехнологічний сектор Ізраїлю, що розвивається, прийме тисячі українців, багато з яких розмовляють англійською і, планується, що вони задовольнять нестачу кваліфікованої робочої сили, яку до війни заповнювали аутсорсингові працівники в таких українських містах, як Київ і Харків.Додають, що раніше цього місяця Ізраїль розпочав пілотну програму швидкого отримання дозволів на в'їзд і 90-денних робочих віз для іноземних технічних працівників з ізраїльськими трудовими контрактами.