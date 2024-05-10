Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
На вихідних, 11 та 12 травня, у більшості областей України максимальна температура зупиниться на позначці +18 °C. Також ймовірні невеликі дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що вночі суботи, 11 квітня, очікується +4...+11 °C, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °C, на півдні та на Закарпатті до +22 °C. Заморозків не передбачається, втім, місцями на заході, у центрі та на сході ймовірні невеликі дощі.
В неділю, 12 квітня, температура знизиться: вночі буде +3...+8 °C, на крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Вже протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 °C, на півдні та на Закарпатті очікується +17...+20 °C. Синоптикиня вказує, що опадів не прогнозують. Невеликий дощ можливий лише на Сумщині.
Погода в столиці
У Києві 11 та 12 травня істотних опадів не буде, лише часом збільшуватиметься хмарність. У суботу тепліше: +15...+17 °C, в неділю похолоднішає до +11...+13 °C.
- Раніше Наталка Діденко розповіла, у яких регіонах України будуть заморозки, а де варто очікувати теплу погоду.
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