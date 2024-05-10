Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що вночі суботи, 11 квітня, очікується +4...+11 °C, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °C, на півдні та на Закарпатті до +22 °C. Заморозків не передбачається, втім, місцями на заході, у центрі та на сході ймовірні невеликі дощі.

В неділю, 12 квітня, температура знизиться: вночі буде +3...+8 °C, на крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Вже протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 °C, на півдні та на Закарпатті очікується +17...+20 °C. Синоптикиня вказує, що опадів не прогнозують. Невеликий дощ можливий лише на Сумщині.

Погода в столиці

У Києві 11 та 12 травня істотних опадів не буде, лише часом збільшуватиметься хмарність. У суботу тепліше: +15...+17 °C, в неділю похолоднішає до +11...+13 °C.