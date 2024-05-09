Де будуть заморозки, а де - тепло: прогноз погоди від Наталки Діденко
У п'ятницю, 10 травня, у більшості областей України переважатиме помірна температура повітря, проте вночі можливі заморозки
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Одразу скажу - скільки бачить синоптичне око, особливого тепла, тим паче спеки в Україні найближчим часом не передбачається", - розповіла Діденко.
За її словами, вдень температура повітря триматиметься у межах +13...+19 °C. Натомість південна частина України та Закарпаття будуть теплішими, проте переважно очікується свіжа погода.
Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України місцями ймовірні заморозки. Також ймовірний невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині та в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині.
Яка погода буде у Києві
У Києві 10 травня істотних опадів не передбачається, проте після обіду в столиці побільшає на небі хмар. Уночі очікується +3...+5 °C, а вдень температура підніметься до +17 °C.
- 9 травня в Україні очікувалася сонячна погода без опадів. Однак вночі у більшості регіонів можливі заморозки.
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