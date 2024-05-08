Якою буде погода 9 травня і де чекати на заморозки: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що західний антициклон Thomas визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною. Тому 9 травня опадів не очікується, буде малохмарно, світитиме сонце.

Проте вночі стане значно холодніше, навіть можливі заморозки, яких уникнуть лише південні регіони, Закарпаття та прикарпатські області.

Вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже згодом вони припиняться.

Температура повітря в областях

Удень 9 травня максимальна температура повітря в Україні становитиме +11...+17 °C, на північному сході подекуди +9...+11 °C.

Водночас у південній частині та в західних областях пануватимуть +15...+20 °C, а на Закарпатті - до +22 °C.

Погода у столиці

У Києві у четвер очікується свіжа, ясна погода без опадів.

Вночі температура повітря опуститься до +2...+5 °C, на околицях можливі заморозки.

Удень також не буде занадто тепло, температура очікується +11...+12 °C.