Наталка Діденко розповіла, якою буде погода впродовж тижня й де очікувати заморозків

Про це повідомляє Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, в ніч на 8 травня ймовірні заморозки на півночі та заході України, а вже 9 та 10 травня вони поширяться на більшу частину території, окрім півдня.

Вдень температура коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20...+22 °C.

"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюди суха погода", - йдеться у повідомленні.

Погода в столиці

Вночі у Києві температура сягатиме лише +2...+5 °C, на околицях можливі заморозки. Вдень буде дещо тепліше, але не спекотно: +13...+15 °C. Опади не передбачаються.

Свіжа погода, за прогнозом Наталки Діденко, протримається в Україні до кінця тижня, втім, вже в неділю буде помірно тепло: +15...+20 °C. 12 травня вдень можливий невеликий дощ, який пройде місцями в північних областях України.