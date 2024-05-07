Наталка Діденко розповіла, якою буде погода впродовж тижня й де очікувати заморозків
В ніч на середу, 8 травня, на північ та захід України прийдуть заморозки, які згодом поширяться на більшу частину території України
Про це повідомляє Наталка Діденко.
За прогнозом синоптикині, в ніч на 8 травня ймовірні заморозки на півночі та заході України, а вже 9 та 10 травня вони поширяться на більшу частину території, окрім півдня.
Вдень температура коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20...+22 °C.
"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюди суха погода", - йдеться у повідомленні.
Погода в столиці
Вночі у Києві температура сягатиме лише +2...+5 °C, на околицях можливі заморозки. Вдень буде дещо тепліше, але не спекотно: +13...+15 °C. Опади не передбачаються.
Свіжа погода, за прогнозом Наталки Діденко, протримається в Україні до кінця тижня, втім, вже в неділю буде помірно тепло: +15...+20 °C. 12 травня вдень можливий невеликий дощ, який пройде місцями в північних областях України.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій 7 травня попередила українців про погіршення погодних умов: очікуються грози та шквальний вітер.
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