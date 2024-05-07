Грози та шквальний вітер: надзвичайники попередили про погіршення погоди в Україні

Про це інформує ДСНС.

"В Україні очікуються грози. У найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що погіршення погодних умов прогнозують по всій Україні. Втім, негода, ймовірно, омине південно-східну частину території країни.

"Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці", - наголосили в ДСНС.