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Грози та шквальний вітер: надзвичайники попередили про погіршення погоди в Україні

7 травня, 2024 вiвторок
09:16
Суспільство дощь, гроза, парасоля, негода
Зміст

Державна служба з надзвичайних ситуацій у вівторок, 7 травня, попередила українців про погіршення погодних умов: очікуються грози та шквальний вітер

Про це інформує ДСНС. 

"В Україні очікуються грози. У найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні. 

У ДСНС зазначили, що погіршення погодних умов прогнозують по всій Україні. Втім, негода, ймовірно, омине південно-східну частину території країни. 

"Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці", - наголосили в ДСНС. 

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Теги:
Україна
ДСНС
погода в Україні
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