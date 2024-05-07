Грози та шквальний вітер: надзвичайники попередили про погіршення погоди в Україні
Державна служба з надзвичайних ситуацій у вівторок, 7 травня, попередила українців про погіршення погодних умов: очікуються грози та шквальний вітер
Про це інформує ДСНС.
"В Україні очікуються грози. У найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що погіршення погодних умов прогнозують по всій Україні. Втім, негода, ймовірно, омине південно-східну частину території країни.
"Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці", - наголосили в ДСНС.
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