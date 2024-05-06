Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується похолодання

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у понеділок, 6 травня, в Україні скрізь буде тепло - температура сягатиме +20...+25 °C.

Проте вже наступного дня деінде стане холодніше. Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16...+20 °C. На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7 травня принесе дощі з грозами. Лише в Криму та Приазов'ї опади у вівторок малоймовірні.

Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Погода у столиці

У Києві у вівторок, 7 травня, очікується періодично дощ з грозою.

Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +17...+19 °C. Західний вітер у столиці очікується рвучким.

Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим: вдень +14...+20 °C, а посеред тижня навіть можливі заморозки.