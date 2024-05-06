Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується похолодання
Новий тиждень з 6 травня в Україні почнеться із теплої та сонячної погоди, проте надалі всюди очікується зниження температури повітря і часті дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у понеділок, 6 травня, в Україні скрізь буде тепло - температура сягатиме +20...+25 °C.
Проте вже наступного дня деінде стане холодніше. Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16...+20 °C. На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.
Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7 травня принесе дощі з грозами. Лише в Криму та Приазов'ї опади у вівторок малоймовірні.
Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Погода у столиці
У Києві у вівторок, 7 травня, очікується періодично дощ з грозою.
Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +17...+19 °C. Західний вітер у столиці очікується рвучким.
Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим: вдень +14...+20 °C, а посеред тижня навіть можливі заморозки.
- У святкові вихідні, 4 та 5 травня, на території України панувала тепла погода, проте у деяких регіонах була ймовірність вітру та локальних дощів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.31 Купівля 39.31Продаж 39.82
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе