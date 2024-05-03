Де на Великдень можливі дощі та заморозки: прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у суботу, 4 травня, очікується північно-східний та східний вітер. У південній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у комфортних межах - +14...+19 °C, у західних областях буде найтепліше +18...+22 °C, на Закарпатті до +25 °C.

Натомість у Києві 4 травня буде сухо та сонячно +14...+16 °C.

Яку погоду чекати на Великдень

"На Великдень місцями дощі ймовірні на заході та півночі України, на решті території буде без опадів", - йдеться у повідомленні.

У Великодню ніч скрізь буде сухо та холодно - +4...+8 °C, а на сході +2...+5 °C. Але протягом дня 5 травня очікується +18...+24 °C.

Крім цього, 4 та 5 травня на сході та північному сході можливі заморозки.