Де на Великдень можливі дощі та заморозки: прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні
У святкові вихідні, 4 та 5 травня, на території України очікується тепла погода. Проте у деяких регіонах можливий вітер та місцями дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у суботу, 4 травня, очікується північно-східний та східний вітер. У південній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря протягом дня коливатиметься у комфортних межах - +14...+19 °C, у західних областях буде найтепліше +18...+22 °C, на Закарпатті до +25 °C.
Натомість у Києві 4 травня буде сухо та сонячно +14...+16 °C.
Яку погоду чекати на Великдень
"На Великдень місцями дощі ймовірні на заході та півночі України, на решті території буде без опадів", - йдеться у повідомленні.
У Великодню ніч скрізь буде сухо та холодно - +4...+8 °C, а на сході +2...+5 °C. Але протягом дня 5 травня очікується +18...+24 °C.
Крім цього, 4 та 5 травня на сході та північному сході можливі заморозки.
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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