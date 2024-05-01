У Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8 °С, що вище кліматичної норми на 2,8 °С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квітень став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки.

Водночас найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2 °С. Найтепліше було 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9 °С, встановивши таким чином температурний рекорд.

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.