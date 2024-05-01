У Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки
Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8 °С, що вище кліматичної норми на 2,8 °С", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що квітень став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки.
Водночас найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2 °С. Найтепліше було 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9 °С, встановивши таким чином температурний рекорд.
Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
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