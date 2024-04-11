У Києві 10 квітня зафіксували три температурні рекорди
У середу, 10 квітня, у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Вказано, що мінімальна температура повітря була найтеплішою для цього дня: вона не опустилася нижче 14,1 °С, перевищивши попередній рекорд 2016 року на 1,3 °С. Водночас максимальна температура сягнула 26,0 °С. Це перевищує минулий рекордний показник 1973 року 1,9 °С.
"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 2,9 °С, а кліматичну норму – на 12,1 °С", - додали в обсерваторії.
- 9 квітня у Києві зафіксували два температурні рекорди. Температура повітря відповідала нормі 7 червня.
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