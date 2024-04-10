У Києві 9 квітня зафіксували два температурні рекорди
У вівторок, 9 квітня, у Києві зафіксували два температурні рекорди. Температура повітря відповідає нормі 7 червня
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
Зазначається, що 9 квітня максимальна температура повітря досягла 25,3 °C, що на 1,5 °C вище попереднього рекордного показника для цього дня 1972 року.
"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 19,0 °C, що перевищило попередній рекордний показник 1972 року на 1,9 °С", - йдеться у повідомленні.
Науковці наголошують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі 7 червня.
- Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала у середу, 4 квітня, рекордну швидкість вітру в Києві.
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