У Києві 9 квітня зафіксували два температурні рекорди

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Зазначається, що 9 квітня максимальна температура повітря досягла 25,3 °C, що на 1,5 °C вище попереднього рекордного показника для цього дня 1972 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 19,0 °C, що перевищило попередній рекордний показник 1972 року на 1,9 °С", - йдеться у повідомленні.

Науковці наголошують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі 7 червня.