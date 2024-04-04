У Києві 3 квітня зафіксували рекордну швидкість вітру
Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала у середу, 4 квітня, рекордну швидкість вітру в Києві
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год). Це повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1944 році.
- У столиці України 3 квітня третій день поспіль фіксували метеорологічні рекорди: у Києві рекордна температура повітря та швидкість вітру.
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