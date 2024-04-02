У Києві 1 квітня зафіксували 3 температурні рекорди
У столиці України в понеділок, 1 квітня, зафіксували три температурні рекорди: зокрема, температура повітря була 4,3 °C вище попереднього рекордного показника 2016 року
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче +10,4 °C. Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4 °C", - йдеться у повідомленні.
Водночас максимальна температура повітря досягла +24,6 °C, побивши на 4,3 °C попередній рекорд показника, зафіксований цього дня у 2016 році.
Окрім цього, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +17,3 °C, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2 °C, а кліматичну норму – на 10,4 °C.
"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня", - зазначили в обсерваторії.
- 30 березня польські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру. Метеостанція в Тарнові показала +26,4 °C.
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