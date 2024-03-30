У Польщі зафіксували найвищу температуру у березні за 50 років

Про це повідомляє RMF 24.

Цього дня метеорологи зафіксували дуже високу температуру повітря на більшій частині території Польщі. Однак найтепліше було в Тарнові.

За даними Інституту метеорології та водного господарства, місцева метеостанція зафіксувала +26,4 °C, що стало новим рекордом березня. Попередній був установлений 21 березня 1974 року в Новому Сончі, +25,6 °C.

У Кракові також було дуже тепло - о 13:20 на метеостанції в районі Воля Юстовська було зафіксовано температуру +25,7 °C.