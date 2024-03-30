У Польщі зафіксували найвищу температуру у березні за 50 років
У суботу, 30 березня, польські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру. Метеостанція в Тарнові показала +26,4 °C
Про це повідомляє RMF 24.
Цього дня метеорологи зафіксували дуже високу температуру повітря на більшій частині території Польщі. Однак найтепліше було в Тарнові.
За даними Інституту метеорології та водного господарства, місцева метеостанція зафіксувала +26,4 °C, що стало новим рекордом березня. Попередній був установлений 21 березня 1974 року в Новому Сончі, +25,6 °C.
У Кракові також було дуже тепло - о 13:20 на метеостанції в районі Воля Юстовська було зафіксовано температуру +25,7 °C.
- У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу температуру в березні за останні 140 років.
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