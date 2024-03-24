Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Гонконзі заявили про найвищу температуру в березні за останні 140 років

У Гонконзі заявили про найвищу температуру в березні за останні 140 років

24 березня, 2024 неділя
12:23
Світ Гонконг

У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу температуру в березні за останні 140 років

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними обсерваторії, максимальна зафіксована температура становила +31,5 °C - найвищий показник для березня з моменту початку спостережень у 1884 році, тоді як у північних районах міста, розташованих поблизу материкового китайського міста Шеньчжень, вона піднялася вище +32 °C.

Напередодні обсерваторія попередила, що цього року в місті очікується вища за норму середня температура, "з високим шансом потрапити в десятку найтепліших за всю історію спостережень".

Згідно зі звітом обсерваторії за минулий рік, Гонконг пережив найспекотніше літо за всю історію спостережень, середня температура в період з червня по серпень становила +29,7 градуса за Цельсієм. 

  • 4 березня повідомлялось, що цього року зима стала третьою в рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року, оскільки середня температура повітря була +0,3 °C, що вище кліматичної норми на 2,8 °C.
Теги:
Суспільство
екологія
глобальне потепління
клімат
Читайте також:
путін
23 березня, 2024 субота
У Путіна залишився один аргумент щодо Франції і він його застосує, - Піонтковський
23 березня, 2024 субота
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є приліт у промзону
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.28
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
24 березня
13:27
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах
Вперше з 2016 року: жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду
13:25
світло
У Харкові готують графіки відключень світла, в області вони вже діють
12:53
Crocus City Hall, москва
Британія застерегла Путіна від використання теракту в Підмосков'ї для посилення війни проти України, -Telegraph
12:20
Оновлено
обстріл, ППО
РФ атакувала Україну "шахедами" і ракетами: на Львівщині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, на Дніпропетровщині осколки пошкодили тепломережі
12:04
OPINION
Юрій Богданов
Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"
11:58
Грузія ЄС
Грузія звинуватила Євросоюз у несправедливому ставленні до країни в питанні вступу до блоку
11:56
Білорусь-росія навчання
ДПСУ розповіла, чи є загроза з боку Білорусі, де досі залишається певна кількість російських військових
11:33
Ексклюзив
МіГ-31 К
"Істерична реакція на вибухи НПЗ": експерт з енергетичних питань Рябцев про масовані атаки РФ по території України
11:28
Оновлено
Крилата ракета
Російська ракета залітала в Польщу під час ранкового обстрілу України: країна вимагатиме пояснень від РФ
11:18
Оновлено
Росіяни зранку вдарили "кинджалами" по Львівщині: є два влучання
11:16
Оновлено
Чорноморський флот РФ
ЗСУ уразили два десантні кораблі, центр зв'язку та інші об'єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі
11:08
Ємен, хусити
Хусити запустили ракету по нафтовому танкеру в Червоному морі, який належить Китаю
10:27
Фортифікації, зуби дракона
Фортифікаційне будівництво на Дніпропетровщині: встановили вже майже 7 тис. "зубів дракона"
10:18
Ексклюзив
паспорт РФ
Маріупольців, які не отримали російські паспорти, окупанти планують виселяти з їхніх квартир, - депутат Маріупольської міськради Забавін
10:17
На війні проти РФ загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія
У бою з окупантами загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія
10:02
OPINION
Сергій Фурса
Теракт у Москві. Шоу тільки починається...
09:26
фейк
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
09:20
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
"Української участі не було": у США відкинули спроби Росії прив'язати Україну до теракту в Підмосков'ї
09:04
Оновлено
У першому турі президентських виборів у Словаччині переміг прозахідний кандидат
08:36
На фото: система ППО
Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили 25 "шахедів" і 18 ворожих ракет
08:36
Україна отримала ще 14 швидких від донорів UNITED24
На окупованій Луганщині "швидкі" приїжджають на виклики через 3 години
08:28
Трамп і Байден
Байден і Трамп перемогли на праймериз у Луїзіані
08:19
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
ISW: відповідальність за теракт у Підмосков’ї несе "Ісламська держава"
08:07
OPINION
Вікторія Сюмар
5-6 менеджерів все не витягнуть
07:55
кібератаки
У Великій Британії звинуватили Китай у кібератаках на британських політиків
07:33
Інфографіка
втрати окупантів
Генштаб: Армія РФ за добу втратила 24 танки, 44 артсистеми і 990 військових
01:28
Віктор Циганков, збірна України
Україна - Ісландія: в УАФ розсекретили стан Циганкова за 3 дні до матчу
00:28
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії: говорили про F-16
2024, субота
23 березня
23:59
Крістоф Баумгартнер, збірна Австрії
У матчі Словаччина - Австрія забили гол на 6-й секунді. Це - міжнародний рекорд
21:56
Президент України Володимир Зеленський
Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого, - Зеленський вперше прокоментував теракт у "Крокусі"
21:31
Андрій Лунін, Реал - Наполі
Лунін отримав пропозицію від англійського топ-клубу, - ЗМІ
21:05
Оновлено
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є приліт у промзону
21:03
Варшава, мітинг, протест
"Кордон – лінія життя": у Варшаві відбувся мітинг польських і українських активістів
21:03
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт в Росії може бути частиною внутрішніх розбірок, - Портников
20:47
світло
У Харкові до 35% будинків повернули світло, опалення - до 50%, - Терехов
20:23
смертна кара
Після теракту в Підмосков'ї: партія Путіна "глибоко пропрацює" питання повернення смертної кари в Росії
20:21
"Залишила дітей у куми і пішла у справах": на Чернігівщині за кілометр від дому поліцейські знайшли 3-річного хлопчика
20:15
Ексклюзив
ФСБ
"Удар по іміджу ФСБ": дипломат Клімкін прокоментував теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол"
20:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Навіщо нам Лорак. Маємо турка — чистою українською
20:01
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV