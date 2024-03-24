У Гонконзі заявили про найвищу температуру в березні за останні 140 років
У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу температуру в березні за останні 140 років
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними обсерваторії, максимальна зафіксована температура становила +31,5 °C - найвищий показник для березня з моменту початку спостережень у 1884 році, тоді як у північних районах міста, розташованих поблизу материкового китайського міста Шеньчжень, вона піднялася вище +32 °C.
Напередодні обсерваторія попередила, що цього року в місті очікується вища за норму середня температура, "з високим шансом потрапити в десятку найтепліших за всю історію спостережень".
Згідно зі звітом обсерваторії за минулий рік, Гонконг пережив найспекотніше літо за всю історію спостережень, середня температура в період з червня по серпень становила +29,7 градуса за Цельсієм.
- 4 березня повідомлялось, що цього року зима стала третьою в рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року, оскільки середня температура повітря була +0,3 °C, що вище кліматичної норми на 2,8 °C.
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