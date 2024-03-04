Цьогорічна зима у Києві посіла третє місце в рейтингу найтепліших від 1881 року
Цього року зима стала третьою в рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року, оскільки середня температура повітря була 0,3 °C, що вище кліматичної норми на 2,8°C
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"Значно тепліша за звичайну погода обумовила настання метеорологічної весни набагато раніше календарних строків – 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря через 0 °C у бік підвищення, що на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату", - йдеться у повідомленні.
Метеорологи зазначили, що всі зимові місяці у Києві були теплішими за норму. Найтеплішим став лютий з середньою температурою повітря 5,2 °C.
Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 14 температурних рекордів.
Найбільш холодним днем зими було 9 січня, коли температура опустилась до -15,8 °C, а найтеплішим – 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 °C.
Зокрема, цієї календарної зими випало 161 мм опадів - 131% кліматичної норми.
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