"Нестабільні коливання": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні наступного тижня
Погода в Україні у перші тижні березня буде мінлива - потепління швидко змінюватиметься похолоданням. За попередніми прогнозами, остаточно теплішати почне лише з середини місяця
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у понеділок, 4 березня, по всій території України очікується помірна, а іноді й висока температура повітря. Протягом дня пануватимуть +7...+11 °C, на заході +10...+15 °C.
Дощі завтра пройдуть у західних областях, окрім Тернопільської та Хмельницької. На решті території країни все ще переважатиме суха погода.
У столиці 4 березня теж мине без опадів, а температура триматиметься на рівні близько +7 °C.
Прогноз на найближчі дні
У період з 6 по 9 березня, в Україну прийде похолодання, яке скоро замінить потепління. Потім, з 12 по 15 березня, знову температура опуститься, але надалі весна все одно візьме своє, тож теплішати почне повсюди.
Наталка Діденко наголошує, що тиждень буде мінливим, навіть можливий мокрий сніг і морози.
- У суботу, 2 березня, в Україні прогнозувалася погода переважно без опадів, а вже 3 березня очікувалося похолодання.
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