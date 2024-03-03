"Нестабільні коливання": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні наступного тижня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у понеділок, 4 березня, по всій території України очікується помірна, а іноді й висока температура повітря. Протягом дня пануватимуть +7...+11 °C, на заході +10...+15 °C.

Дощі завтра пройдуть у західних областях, окрім Тернопільської та Хмельницької. На решті території країни все ще переважатиме суха погода.

У столиці 4 березня теж мине без опадів, а температура триматиметься на рівні близько +7 °C.

Прогноз на найближчі дні

У період з 6 по 9 березня, в Україну прийде похолодання, яке скоро замінить потепління. Потім, з 12 по 15 березня, знову температура опуститься, але надалі весна все одно візьме своє, тож теплішати почне повсюди.

Наталка Діденко наголошує, що тиждень буде мінливим, навіть можливий мокрий сніг і морози.