Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в перші весняні вихідні
За прогнозами синоптикині Наталки Діденко у суботу, 2 березня, в Україні переважно опадів не буде, а вже на наступний день, 3 березня, похолодає
Про це вона написала у telegram.
2 березня опадів не буде, невеличкий дощ можливий лише у Карпатах. Вдень буде +7...+12°C, на заході +12...+16 °C.
У неділю, 3 березня трохи похолодає: вдень очікується +4...+9 °C, на заході температура сягатиме+7....+13 °C. У західних областях, ймовірно, пройдуть дощі, а на решті території України опадів не прогнозують.
Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода у столиці
У Києві на вихідних переважатиме суха погода. 2 березня вдень буде близько +9 °C, вночі температура опуститься до +5...+6 °C.
- 13 лютого у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря: вона виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і була вищою за кліматичну норму на 9,4°С.
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