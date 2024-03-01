Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в перші весняні вихідні

Про це вона написала у telegram.

2 березня опадів не буде, невеличкий дощ можливий лише у Карпатах. Вдень буде +7...+12°C, на заході +12...+16 °C.

У неділю, 3 березня трохи похолодає: вдень очікується +4...+9 °C, на заході температура сягатиме+7....+13 °C. У західних областях, ймовірно, пройдуть дощі, а на решті території України опадів не прогнозують.

Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у столиці

У Києві на вихідних переважатиме суха погода. 2 березня вдень буде близько +9 °C, вночі температура опуститься до +5...+6 °C.