Погода, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
У вівторок, 13 лютого, у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря: вона виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і була вищою за кліматичну норму на 9,4°С
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 13 лютого у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 0,3°С, а кліматичну норму – на 9,4°С", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню.
- За 2023 рік кліматологи зафіксували у Києві 47 температурних рекордів. Середньорічна температура у столиці становила +10,8 °С, це на 1,8 °С перевищує кліматичну норму.
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