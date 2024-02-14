Погода, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 13 лютого у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 0,3°С, а кліматичну норму – на 9,4°С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню.