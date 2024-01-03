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У Києві зафіксували 47 температурних рекордів упродовж 2023 року

3 січня, 2024 середа
19:53
Суспільство Київ літо спека

За 2023 рік кліматологи зафіксували у Києві 47 температурних рекордів. Середньорічна температура у столиці становила +10,8 °С, це на 1,8 °С перевищує кліматичну норму

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Минулого року найбільше температурних рекордів у столиці було в січні - 16 та в серпні - 12.

Також зазначається, що 2023 рік за час проведення спостережень посів друге місце в рейтингу найтепліших після 2020 року. Друге півріччя 2023-го стало рекордно теплим: 13,3 °С. Відхилення від кліматичної норми становило 2,3 °С.

Окрім квітня, який виявився холоднішим, ніж зазвичай, 11 місяців року мали перевищення середньомісячної температури. 

"Особливо відзначилися січень, серпень і вересень, які мали найбільші відхилення - 2,9 °С, 3,4 °С, 3,9 °С відповідно", - йдеться в повідомленні. 

Найхолодніше у 2023-му було 8 лютого: -10,3 °С, найспекотніше - 29 серпня, тоді температура у затінку сягнула +35,9 °С.

Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

"Опадів випало 673 мм, що відповідає 109% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились вкрай нерівномірно - по дві місячні норми в липні та квітні й лише 1,5% середніх багаторічних показників у травні", - зазначили кліматологи. 

Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

  • 26 грудня у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив +5,9 °C. Це на 0,1 °C вище, ніж у 2015 році.
  • 30 грудня у Києві були зафіксовані три температурні рекорди. Мінімальна температура повітря виявилася найтеплішою для цього дня.
  • Майже в усі регіони України цього тижня прийде відлига, проте вже до кінця тижня, 7-8 січня, варто готуватися до зниження температури повітря.
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