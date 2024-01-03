У Києві зафіксували 47 температурних рекордів упродовж 2023 року

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Минулого року найбільше температурних рекордів у столиці було в січні - 16 та в серпні - 12.

Також зазначається, що 2023 рік за час проведення спостережень посів друге місце в рейтингу найтепліших після 2020 року. Друге півріччя 2023-го стало рекордно теплим: 13,3 °С. Відхилення від кліматичної норми становило 2,3 °С.

Окрім квітня, який виявився холоднішим, ніж зазвичай, 11 місяців року мали перевищення середньомісячної температури.

"Особливо відзначилися січень, серпень і вересень, які мали найбільші відхилення - 2,9 °С, 3,4 °С, 3,9 °С відповідно", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше у 2023-му було 8 лютого: -10,3 °С, найспекотніше - 29 серпня, тоді температура у затінку сягнула +35,9 °С.

Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

"Опадів випало 673 мм, що відповідає 109% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились вкрай нерівномірно - по дві місячні норми в липні та квітні й лише 1,5% середніх багаторічних показників у травні", - зазначили кліматологи.

Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського